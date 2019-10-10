С завода «Биосинтез» эвакуировали 50 человек

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10 октября 2019, 12:36Происшествия
В Пензе на заводе «Биосинтез» утром 10 октября произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:35. В лаборатории завода вспыхнул светильник. Специалисты прибыли на место происшествия и эвакуировали из здания 50 человек.
В результате пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС потушили пламя. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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