С юными пензенскими хоккеистами пообщается олимпийский чемпион

Чемпион пообщается с юными хоккеистами, воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва, 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Встреча состоится в пресс-центре спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в 16:30.

Игорь Ларионов — советский и российский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего. Заслуженный мастер спорта СССР, капитан. Он — один из нескольких хоккеистов в мире (наравне с Вячеславом Фетисовым, Сидни Кросби, Джонатаном Тэйвзом, Патрисом Бержероном, Кори Перри и Скоттом Нидермайером), кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады или мира и Кубок Стэнли, пишет ИА «Пенза-Пресс».