С владельцем магазина в Заре обсудят недопустимость завышения цен

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05 июня 2019, 13:33Общество
В Пензе разберутся с ценами в магазинах, расположенных в отдаленных районах города – в поселках Победа и Камыши-Хвощи, а также в микрорайоне Заря.
По словам мэра Виктора Кувайцева, пензенцы жалуются на то, что в магазинах в этих районах цены – выше, чем в центре города.
«Появилась монополия на торговлю, потому что один торговый центр [в Заре], а конкуренции нет. Ольга Валерьевна [Жовтяк, начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства], надо встретиться с предпринимателем и провести беседу, что не надо наживаться на людях, которые живут там», - поручил он.
Также он призвал поговорить о продаже лекарств в аптеке, которая находится в здании этого торгового центра.
«Мы не говорим, чтобы это была льгота, но цена не должна быть вызывающей», - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Ольга Жовтяк отметила, что в этом магазине действительно на овощи цены выше, чем в других.
«Директора магазина написал письмо руководству в Москву. Работа проведена и с руководством аптек», - сообщила она.
Мэр также поручил начальнику управления транспорта и связи города Юлии Ереминой разобраться с транспортным обслуживанием районов.
«По маршруту №25 вопросов нет, люди только просят большей вместимости, но пока такой возможности нет. А вот по маршруту №40 есть проблемы, с которыми сталкиваются жители», - пояснил он.
Виктор Кувайцев отметил, что замечания есть и по поведению водителей, причем не только на этих маршрутах. Кроме того, он поручил привести в порядок конечные остановки общественного транспорта, провести объезд и напомнить водителям о форме одежды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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