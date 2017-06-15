С установлением жары в Пензе повторно исследуют места купания

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15 июня 2017, 19:12Общество
Сезон отпусков начался. У многих в планах - отправиться в путешествие по европейским странам или понежиться под лучами солнца на морском побережье. Большинство же пензенцев проведут лето в пределах региона. Погода пока оставляет желать лучшего, да и часть городских зон отдыха не готова к приему отдыхающих.
Календарное лето наступило две недели назад, однако по погоде этого не скажешь. На пляже в районе ГПЗ-24 купающихся и отдыхающих можно пересчитать по пальцам, в основном, здесь встречаются рыбаки и прогуливающиеся молодые мамы.
Здесь все готово к пляжному отдыху горожан: установлены лавочки, беседки, расчищены игровые площадки, стоят урны и контейнеры, территория убрана от мусора. Впрочем, такая картина не во всех местах отдыха. Пляж в районе «Засеки» - в числе неудовлетворительных. Около беседок разбросан мусор, в неподобающем состоянии ведущая к берегу дорога, контейнеры отсутствуют, собранный в мешки мусор так и не вывезли. Крыши всех шести беседок разбиты, как следствие - здесь практически никого нет.
В Пензе купаться разрешено лишь в двух местах. По словам сотрудников Роспотребнадзора, только в районах ГПЗ-24 и Светлой поляны качество воды отвечает гигиеническим нормативам, а прибрежная территория находятся в удовлетворительном санитарном состоянии. В ближайшее время там появятся буйки и будут дежурить спасатели. Будут работать и так называемые зоны отдыха, где можно принимать солнечные ванны.
По словам начальника городского управления ЖКХ Андрея Гришина, до 20 июня все пляжи и зоны отдыха будут готовы принять пензенцев.
«Остаются только небольшие штришки - где-то подвезти песок, заменить беседки в Засеке, где их разбомбили полностью. Полностью готовы «Пенза-3», ГПЗ-24, Вядь, Арбековские пруды», - сообщил он.
По словам Андрея Гришина, микробиологические показатели воды еще могут ухудшиться. Прохладная погода не дает микроорганизмам размножиться, да и отдыхающие пока не успели засорить прибрежную зону. Когда в регионе установиться жаркая погода, водоемы исследуют повторно.
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