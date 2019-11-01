С площади Ленина в Пензе увозят клены и скамейки

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01 ноября 2019, 16:21Общество
Деревья и уличная мебель будут храниться в помещениях МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» до прихода весны.
36 саженцев клена Гиннала и декоративные кустарники спирея, которые весной появились на площади Ленина, увозят на зимовку. Холодный период они проведут в теплице МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», стоя в пластиковых вазонах, а вернутся на прежнее место только весной 2020-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Специалисты предприятия уже пересаживают деревья и кустарники для их транспортировки. Также на зиму с площади убирают скамейки. Вместе с уличной мебелью из скверов и улицы Московской их будут хранить в сухих помещениях МУПа. С возвращением тепла рабочие должны будут восстановить, покрасить и вернуть лавочки на места отдыха горожан.
Если сейчас оставить скамейки на улице, осадки, соль и снегоуборочная техника могут их повредить.
«Учитывая стоимость уличной мебели, такие последствия могут нанести ущерб городскому бюджету», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.
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