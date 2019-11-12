С пензячки «сняли порчу» и драгоценности

Пока неизвестно, сколько человек пострадали от ее действий. В отдел полиции обратилась одна из жертв - 60-летняя жительница Пензы. Она рассказала, что все произошло днем на проспекте Строителей. Злоумышленница подошла к ней и сказала, что на ней «лежит порча». После чего стала читать молитвы. В итоге потерпевшая лишилась своих изделий из золота, а также 2000 рублей.

«На задержание злоумышленницы были ориентированы все посты и маршруты, осуществляющие охрану правопорядка на территории Пензенской области. В результате дорожно-патрульной службы на территории Каменского района была остановлена машина, в салоне которой находилась женщина, похожая по приметам на указанную в ориентировке. Потерпевшая опознала в ней свою обидчицу», - прокомментировала дознаватель отдела дознания отдела полиции №3 УМВД России по Пензе Алена Спирина.



Сейчас злоумышленница заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело. За мошенничество женщине грозит до двух лет тюрьмы.