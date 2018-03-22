С «Пензы-1» эвакуировали машины, мешавшие уборке снега

В ночь на 22 марта в Пензе были организованы работы по очистке от снега Привокзальной площади станции «Пенза-1».

В работах были задействованы два экипажа ДПС, два эвакуатора и спецтехника. Ранее автомобилистов просили убрать машины с площади для беспрепятственной уборки снега.

«За нарушение Правил дорожного движения сотрудниками органов внутренних дел эвакуировано на штрафстоянку три автомобиля, затрудняющих проезд, после чего спецтехника МУП «Пензадормост» смогла в полном объеме произвести работы по очистке территории от снега», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее в мэрии пензенцев предупреждали о том, что на территории Привокзальной площади ночью, с 00.00 до 05.00, стоянка транспорта запрещена.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».