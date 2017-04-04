04 апреля 2017, 14:33Образование С пензенскими студентами провели беседу о вреде наркотиков Студентам Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий рассказали о вреде наркотиков. Профилактическая беседа с участием медиков, психологов и сотрудников правоохранительных органов прошла в рамках акции «Сурский край - без наркотиков».

Стихи сверстников о проблеме наркомании читают студенты-первокурсники Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий. В рамках акции «Сурский край - без наркотиков» в образовательном учреждении прошел круглый стол «Твой выбор». Молодые люди рассуждали о том, что касается каждого.



«В наше время эта проблема, я считаю, очень актуальна, потому что большое количество молодежи стало употреблять наркотики. С этим надо бороться. У меня есть знакомые, которые употребляли наркотики, конечно, это меняет жизнь», - рассказал студент Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Дмитрий Епифанов.

Участие в круглом столе приняли представители правоохранительных органов, педагоги и медики.

«Любой наркотик – это, прежде всего, вещество, которое способно в какое-то мгновение сделать короткое замыкание в головном мозге. Представьте себе, что родник - это жизнь, и кто-то возьмет и его перекроет или просто сольет из него воду», - сказал врач-психотерапевт областной наркологической больницы Олег Петров.

Студентам подробно рассказали о пагубном воздействии наркотиков на организм человека, ответственности за их незаконный оборот, пользе здорового образа жизни. Акция «Сурский край - без наркотиков» продлится до 17 апреля.

Образование

просмотров 81