С пензенскими студентами провели беседу о вреде наркотиков

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04 апреля 2017, 14:33Образование
Студентам Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий рассказали о вреде наркотиков. Профилактическая беседа с участием медиков, психологов и сотрудников правоохранительных органов прошла в рамках акции «Сурский край - без наркотиков».
Стихи сверстников о проблеме наркомании читают студенты-первокурсники Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий. В рамках акции «Сурский край - без наркотиков» в образовательном учреждении прошел круглый стол «Твой выбор». Молодые люди рассуждали о том, что касается каждого.
«В наше время эта проблема, я считаю, очень актуальна, потому что большое количество молодежи стало употреблять наркотики. С этим надо бороться. У меня есть знакомые, которые употребляли наркотики, конечно, это меняет жизнь», - рассказал студент Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Дмитрий Епифанов.
Участие в круглом столе приняли представители правоохранительных органов, педагоги и медики.
«Любой наркотик – это, прежде всего, вещество, которое способно в какое-то мгновение сделать короткое замыкание в головном мозге. Представьте себе, что родник - это жизнь, и кто-то возьмет и его перекроет или просто сольет из него воду», - сказал врач-психотерапевт областной наркологической больницы Олег Петров.
Студентам подробно рассказали о пагубном воздействии наркотиков на организм человека, ответственности за их незаконный оборот, пользе здорового образа жизни. Акция «Сурский край - без наркотиков» продлится до 17 апреля.
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