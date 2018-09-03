С пензенскими родителями организуют беседы после ЧП в Кузнецке

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03 сентября 2018, 13:36Общество
В Пензенской области с родителями будут проводить встречи, посвященные вопросам безопасности их детей. Такое поручение дал 3 сентября на оперативном совещании и губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона напомнил о трагедии, которая случилась в Кузнецком районе на прошлой неделе.
«Утонули два ребенка. Это большая трагедия, невосполнимая утрата. Чтобы этого не было, мы должны обеспечить безопасность детей и в школе, и вне ее», - призвал глава региона.
Он поручил организовать цикл встреч с родителями, в ходе которых необходимо рассказывать им о грозящей детям опасности.
«Об этом надо говорить, приводить примеры, напоминать о том, что может произойти трагедия», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Напомним, как ранее сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 30 августа дети поехали кататься на велосипедах и пропали. Поздно вечером их транспорт нашли на берегу пруда, в воде было обнаружено тело одного ребенка. Тело второго на следующий день извлекли со дна водолазы. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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