С пензенскими педиатрами поделятся опытом врачи со всей России

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26 сентября 2019, 19:03Общество
Более 700 педиатров со всей страны стали участниками научно-практической конференции «Осенние Филатовские чтения». Форум стартовал в библиотеке имени Лермонтова. Во второй раз Пензенский регион стал площадкой для обсуждения важных вопросов детского здоровья.
Педиатры со всей страны, чиновники, представители общественных организаций объединили свои усилия для развития детского здоровья. Такая возможность появилась в рамках масштабной научно-практической конференции «Осенние Филатовские чтения». Перед началом встречи прошла выставка фармацевтических компаний и производителей детского питания. В рамках форума участники смогут приобрести не только теоретические знания, но и огромный практический опыт, в частности, по линии реабилитации.
«Мы снижаем риски по формированию различных хронических заболеваний у детей, рожденных с максимально низкой массой тела, с церебральным параличом. Сегодня внедрены методики реабилитации, которые позволяют наиболее тяжелых детей реабилитировать в условиях стационара», - рассказал директор «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Фисенко.
Пензенская область не случайно была выбрана площадкой для проведения конференции. На сегодняшний день в регионе ведется масштабная работа по развитию качественной медицинской помощи населению, в первую очередь, детям. На постоянной основе повышается квалификация врачей, решается кадровый вопрос, проводится модернизация лечебных учреждений.
«Сейчас мы производим реконструкцию областной детской больницы имени Филатова. На это выделено около 600 миллионов рублей. Основные средства - из федерального бюджета по нацпроекту. В 2019 году завершаем строительство детской больницы в Нижнем Ломове, она будет со стационаром», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Конференция продлится два дня. Участники обсудят научные достижения в диагностике, профилактику наиболее распространенных детских болезней, развитие психолого-педагогической помощи, будет проведено 29 дискуссионных встреч, модераторами которых станут около 100 ведущих специалистов страны.
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