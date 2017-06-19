19 июня 2017, 19:34Общество С пензенскими детьми поговорили о безопасности на водоемах Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам регионального управления МЧС вместе с коллегами из Пензенского пожарно-спасательного центра рассказали детям о безопасном поведении на воде.

Занятие с воспитанниками летнего лагеря в пензенской школе №74 прошло в игровой форме. На реальных примерах специалисты объяснили, где можно, а где нельзя купаться, как помочь утопающему, оказать первую помощь и самому не оказаться в критической ситуации.

Также ребята попробовали самостоятельно бросить спасательный круг и задали интересующие вопросы специалистам.

«Уважаемые граждане, главное управление МЧС России по Пензенской области в очередной раз напоминает: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов», - обратился к жителям региона заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

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