С пензенскими детьми летом будут заниматься дворовые тренеры

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02 июня 2017, 11:07Спорт
В рамках общероссийского проекта «Детский спорт» на спортивных площадках Пензы летом будет организована работа дворовых тренеров.
Дворовые тренеры будут организовывать досуг детей, готовить дворовые команды по футболу, мини-футболу, уличному баскетболу и хоккею к участию в городских турнирах.
Дворовые тренеры работают на площадках трижды в неделю по три часа вечером с июня по август. Занятия – бесплатные.
«Кандидатуры для работы дворовыми тренерами отбираются из числа учителей физической культуры, студентов, активной молодежи, положительно зарекомендовавших себя по итогам работы в предыдущие периоды реализации проекта «Детский спорт», а также из состава добровольцев», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Для организации работы спортивных площадок ежегодно закупаются мячи, теннисные ракетки, обручи, волейбольные сетки и т.п. Оплата труда дворовых тренеров осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
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