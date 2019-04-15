С начала сезона пензенские охотники 17 раз преступили закон

Открытие сезона весенней охоты в Пензенской области прошло с многочисленными нарушениями. Они были выявлены в ходе масштабного профилактического рейда, который провели представители охотнадзора, регионального минлесхоза и сотрудники правоохранительных органов.

«Профилактические мероприятия проводились на территории Лунинского, Иссинского, Бессоновского, Каменского и Городищенского районов Пензенской области. В ходе рейда было проверено 98 владельцев гражданского оружия. За нарушение в сфере оборота оружия, а также правил охоты, составлено 17 административных протоколов», - прокомментировал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Большинство нарушений были связаны с охотой без разрешения, транспортировкой расчехленного и заряженного оружия. Нарушителям грозит административный штраф до 4000 рублей, а в некоторых случаях и лишение охотничьей лицензии на срок до двух лет.