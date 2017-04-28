01 мая 2017, 15:11Общество С начала года в Пензенской области от ВИЧ умерли 30 человек Ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Пензенской области постепенно стабилизируется. Об этом сообщили региональном управлении Роспотребнадзора.

За три месяца этого года выявлено 96 новых случаев ВИЧ-инфицирования. Это на 4% ниже, чем за аналогичный период 2016-го. Высокие показатели впервые выявленной заболеваемости зафиксированы в Мало-Сердобинском, Бессоновском, Колышлейском, Кузнецком и Пензенском районах.

Более 65% из нововыявленных инфицированных - мужчины. В течение первого квартала 2017 года от ВИЧ умерли 30 человек.

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