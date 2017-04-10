10 апреля 2017, 19:18Общество С начала года мышиной лихорадкой заразились более 70 пензенцев До начала дачного сезона остаются считанные дни. Хотя некоторые пензенцы уже в минувшие выходные принялись наводить после зимы порядок на своих участках и в дачных домиках. Однако с пылью в организм могут попасть микроскопические частицы возбудители геморрагической или мышиной лихорадки.

Хлопоты по хозяйству для Дмитрия Перфилова обернулись серьезным заболеванием. Поначалу мужчина думал, что у него обычная простуда, а когда спустя две недели обратился к врачу, выяснилось, что у него геморрагическая лихорадка.



«Температура не спадала нисколько, потом почки начали болеть, затем зрение пропало», - рассказал он.

В Пензенской области с начала 2017 года геморрагической, или, как ее называют в народе, мышиной лихорадкой заразились более 70 человек - это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016-го.

При первых признаках этой болезни врачи-инфекционисты рекомендуют не затягивать с визитом в больницу и, тем более, не заниматься самолечением. Известно, что вирусное заболевание может привести даже к летальному исходу.



«Заболевание классически протекает с поражением почек. Они воспаляются, появляется отек, на четвертый день и дальше появляются сильные боли в области поясницы. Это сопровождается снижением мочевыделения», - описал симптомы болезни заведующий инфекционным отделением №6 Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Каусар Гайфуллин.

Переносчиками возбудителя болезни являются грызуны, в основном, - полевки. Подхватить инфекцию можно круглый год, однако пик заболеваемости приходится на весну. По словам медиков, в группе риска находятся дачники. Поэтому, прежде чем заселиться после зимы в домик, нужно хорошо проветрить помещение и провести там влажную уборку.

Чтобы не заразиться при уборке, веник лучше убрать в сторону, иначе вместе с пылью мы будем вдыхать частицы выделений грызунов. Наводить порядок в доме следует в марлевой повязке, резиновых перчатках и только с использованием дезинфицирующих средств.

Быть начеку специалисты рекомендуют грибникам, рыбакам и всем приверженцам отдыха на природе. Подхватить заразу можно, воспользовавшись предметами и продуктами, которые успели пометить грызуны.

«Продукты и посуду нельзя раскладывать на траву, обязательно использовать пеленку, ночевать в сене и с использованием соломы тоже крайне нежелательно. В Пензе достаточно высокая заболеваемость геморрагической лихорадкой, это связано, в том числе, и с высокой численностью грызунов», - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.



От человека к человеку заболевание не передается. Слабым, но все же утешением для заболевших может служить и то, что два раза мышиной лихорадкой болеют редко.

Общество

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