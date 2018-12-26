С начала года 334 пензенца заразились мышиной лихорадкой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 декабря 2018, 16:38Общество
В минздраве Пензенской области прошло заседание, на котором обсудили вопросы недопущения распространения мышиной лихорадки среди населения.
Как сообщил главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Олег Николаев, в 2018 году рост заболеваемости в Пензенской области продолжился.
«За 11 месяцев учтено 334 заболевших. Показатель составил 25,1 на 100 тысяч населения, что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года», - сказал он.
Самые высокие показатели зарегистрированы в Колышлейском, Малосердобинском, Лунинском, Шемышейском, Наровчатском, Городищенском, Лопатинском, Никольском и Сосновоборском районах.
«Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом лихорадки, а также при употреблении воды, пищевых продуктов, овощей и фруктов, загрязненных выделениями грызунов», - пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.
Болезнь может проявиться через 7-25 дней после заражения, иногда этот срок увеличивается до 40 дней. На первом этапе мышиную лихорадку можно перепутать с гриппом: температура поднимается до 38-40 градусов, появляются озноб, резкие головные и мышечные боли. Краснеют лицо, шея, верхняя половина туловища, воспаляются глаза, человек видит рябь, зрение ухудшается, сообщили в пресс-службе минздрава.
При появлении любых симптомов следует обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 декабря 2018, 19:41Пензенцам напоминают о необходимости внести взнос на будущую пенсию
26 декабря 2018, 19:38ГИБДД просит пензенцев пересесть с личного авто на автобус
26 декабря 2018, 19:36В Пензе выбрали спортсмена года
26 декабря 2018, 19:31Пензенцы выбрали лучшего курсанта армии быстрого похудения
26 декабря 2018, 19:28«Телесемь» организовал для пензенцев предновогодний праздник
26 декабря 2018, 19:16Губернатор: Разъяснять людям их права в вопросе ЖКХ должны специалисты
26 декабря 2018, 19:14В Пензе прошла пресс-конференция Ивана Белозерцева
26 декабря 2018, 19:09Пензячка выиграла путевку в Сочи от радио «Экспресс»