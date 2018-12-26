С начала года 334 пензенца заразились мышиной лихорадкой

Как сообщил главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Олег Николаев, в 2018 году рост заболеваемости в Пензенской области продолжился.

«За 11 месяцев учтено 334 заболевших. Показатель составил 25,1 на 100 тысяч населения, что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года», - сказал он.

Самые высокие показатели зарегистрированы в Колышлейском, Малосердобинском, Лунинском, Шемышейском, Наровчатском, Городищенском, Лопатинском, Никольском и Сосновоборском районах.

«Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом лихорадки, а также при употреблении воды, пищевых продуктов, овощей и фруктов, загрязненных выделениями грызунов», - пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.

Болезнь может проявиться через 7-25 дней после заражения, иногда этот срок увеличивается до 40 дней. На первом этапе мышиную лихорадку можно перепутать с гриппом: температура поднимается до 38-40 градусов, появляются озноб, резкие головные и мышечные боли. Краснеют лицо, шея, верхняя половина туловища, воспаляются глаза, человек видит рябь, зрение ухудшается, сообщили в пресс-службе минздрава.

При появлении любых симптомов следует обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением, пишет ИА «Пенза-Пресс».