С начала года 16 пензенцев заболели клещевым боррелиозом

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.

С начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1242 человека, из них 335 - это дети до 14 лет. По данным на 19 июля, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 718 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 93 из них.

Кроме того, с начала года были диагностированы 16 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Инфекцию диагностировали у одного жителя Пензенского района, четырех жителей Каменского района, у одного нижнеломовца, одного кузнечанина и девяти пензенцев.