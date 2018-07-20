С начала года 16 пензенцев заболели клещевым боррелиозом

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22 июля 2018, 13:20Общество
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.
С начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1242 человека, из них 335 - это дети до 14 лет. По данным на 19 июля, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 718 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 93 из них.
Кроме того, с начала года были диагностированы 16 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Инфекцию диагностировали у одного жителя Пензенского района, четырех жителей Каменского района, у одного нижнеломовца, одного кузнечанина и девяти пензенцев.
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