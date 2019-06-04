С Кубком Гагарина пришли сфотографироваться несколько тысяч пензенцев

Пензенские болельщики смогли прикоснуться к главному трофею Континентальной хоккейной лиги, к Кубку Гагарина. На протяжении двух часов он был выставлен в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». Сфотографироваться с хоккейной реликвией, а также с игроками московского ЦСКА Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым пришли несколько тысяч пензенцев.

Холл спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» был забит до отказа. Пензенцы пришли увидеть Кубок Гагарина - главный трофей Континентальной хоккейной лиги. В прошлый раз в Пензу его привозил игрок «Динамо» Юрий Бабенко. Спустя семь лет тоже самое сделали уже двое воспитанников пензенской школы хоккея. Сергей Андронов и Антон Слепышев завоевали Кубок Гагарина в составе московского ЦСКА. В финальной серии КХЛ армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4:0. И именно Пенза стала первой остановкой трофея в его большом российском туре. Такого ажиотажа вокруг хоккейной реликвии не ожидали даже сами игроки.

«Приятно, что столько людей пришло. Значит, хоккей что-то значит для жителей Пензы», - отметил Сергей Андронов

Для того, чтобы сфотографироваться с игроками и кубком, а также взять автографы у известных хоккеистов, в «Дизель-Арене» собрались несколько тысяч человек. Среди них - и мужчины, и женщины, и дети. Все они хотели не только получить памятное фото, но и поздравить спортсменов с победой. Многие отмечают, что пристально следили за решающей серией и поддерживали именно пензенских хоккеистов.

«Люди пришли посмотреть на кубок, на своих, не побоюсь этого слова, героев. Мы рады за наших хоккеистов-земляков. Это эмоциональный вид спорта. Посмотрите сколько народа, я такую очередь видел, только когда в Москве был маленьким в мавзолее», - рассказал болельщик Олег Матвеев.

«Это большая честь для меня. Эмоции нельзя передать, они зашкаливают», - признался болельщик Артем Безруков.

После окончания пензенской части тура Кубок Гагарина отправится в родные города других игроков московского ЦСКА. А после вернется в столицу и до окончания следующего сезона будет храниться в музее хоккейного клуба.