03 апреля 2019, 12:34Общество

С коляской - на проезжую часть. Пензячка шокировала автолюбителей

В объектив видеорегистратора пензенского водителя попал странный поступок женщины.

Пользователь опубликовал запись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались 1 апреля на улице Суворова.

На кадрах видно, как женщина с коляской, в которой сидит малыш, пересекает проезжую часть в неположенном месте на оживленном участке дороги. Машинам пришлось резко тормозить и объезжать пензячку.

Зачем женщина подвергала опасности себя и ребенка, когда в нескольких метрах есть пешеходный переход - неизвестно.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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