С коляской - на проезжую часть. Пензячка шокировала автолюбителей

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03 апреля 2019, 12:34Общество
В объектив видеорегистратора пензенского водителя попал странный поступок женщины.
Пользователь опубликовал запись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались 1 апреля на улице Суворова.
На кадрах видно, как женщина с коляской, в которой сидит малыш, пересекает проезжую часть в неположенном месте на оживленном участке дороги. Машинам пришлось резко тормозить и объезжать пензячку.
Зачем женщина подвергала опасности себя и ребенка, когда в нескольких метрах есть пешеходный переход - неизвестно.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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