С коляской - на проезжую часть. Пензячка шокировала автолюбителей

Пользователь опубликовал запись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались 1 апреля на улице Суворова.

На кадрах видно, как женщина с коляской, в которой сидит малыш, пересекает проезжую часть в неположенном месте на оживленном участке дороги. Машинам пришлось резко тормозить и объезжать пензячку.

Зачем женщина подвергала опасности себя и ребенка, когда в нескольких метрах есть пешеходный переход - неизвестно.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».