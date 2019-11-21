С гололедом из-за прорыва на ул. Володарского борются сотрудники «Пензадормоста»

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21 ноября 2019, 14:36Происшествия
Утром в четверг, 21 ноября, на улице Володарского в Пензе произошел прорыв на сетях ООО «Горводоканал». Разлившаяся вода быстро превращается в лед и на проезжей части образуется каток .
В пресс-службе администрации города ранее сообщили, что над ликвидацией аварии работают сотрудники ресурсоснабжающей организации. Также в мэрии добавили, что на участке организовано дежурство спецтехники МУП «Пензадормост».
«Для предотвращения обледенения проезжей части в районе утечки периодически проводится обработка дороги противогололедными материалами», - уточняется в сообщении.
Добавим, что дорожная обстановка в центре города остается крайне напряженной. Затруднено движение по улицам Володарского, Кураева, Красной, Кирова, Лермонтова, Максима Горького и мосту имени ФУ БХУХО, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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