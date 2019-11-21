21 ноября 2019, 14:36Происшествия

С гололедом из-за прорыва на ул. Володарского борются сотрудники «Пензадормоста»

Утром в четверг, 21 ноября, на улице Володарского в Пензе произошел прорыв на сетях ООО «Горводоканал». Разлившаяся вода быстро превращается в лед и на проезжей части ﻿образуется каток ﻿.

В пресс-службе администрации города ранее сообщили, что над ликвидацией аварии работают сотрудники ресурсоснабжающей организации. Также в мэрии добавили, что на участке организовано дежурство спецтехники МУП «Пензадормост».

«Для предотвращения обледенения проезжей части в районе утечки периодически проводится обработка дороги противогололедными материалами», - уточняется в сообщении.

Добавим, что дорожная обстановка в центре города остается крайне напряженной. Затруднено движение по улицам Володарского, Кураева, Красной, Кирова, Лермонтова, Максима Горького и мосту имени ФУ БХУХО, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457272235%2Falbum-156022223_00%2Frev, https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=trf%2Ctrfe&ll=45.032592%2C53.184686&z=14

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