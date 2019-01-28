С дорог Пензы за сутки вывезли более 9 тысяч кубометров снега

В Пензе продолжается борьба со снегом. За минувшие сутки с городских дорог убрали 9066 кубометров осадков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 29 января на работу вышли 96 спецмашин. Основной упор был сделан на вывоз снега.

Работы велись на Свердловском мосту, в районе улиц Суворова, Калинина, Свердлова, Окружной, Карпинского, Богданова, Кустанайской, Терновского, Привокзальной площади. Пешеходные зоны убирали 133 специалиста и 30 единиц техники.

29 января обрабатывать и чистить дороги будут 107 спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».