С дорог Пензы за сутки вывезли более 9 тысяч кубометров снега

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29 января 2019, 10:01Общество
В Пензе продолжается борьба со снегом. За минувшие сутки с городских дорог убрали 9066 кубометров осадков.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 29 января на работу вышли 96 спецмашин. Основной упор был сделан на вывоз снега.
Работы велись на Свердловском мосту, в районе улиц Суворова, Калинина, Свердлова, Окружной, Карпинского, Богданова, Кустанайской, Терновского, Привокзальной площади. Пешеходные зоны убирали 133 специалиста и 30 единиц техники.
29 января обрабатывать и чистить дороги будут 107 спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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