29 января 2019, 10:01Общество

С дорог Пензы за сутки вывезли более 9 тысяч кубометров снега

В Пензе продолжается борьба со снегом. За минувшие сутки с городских дорог убрали 9066 кубометров осадков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 29 января на работу вышли 96 спецмашин. Основной упор был сделан на вывоз снега.

Работы велись на Свердловском мосту, в районе улиц Суворова, Калинина, Свердлова, Окружной, Карпинского, Богданова, Кустанайской, Терновского, Привокзальной площади. Пешеходные зоны убирали 133 специалиста и 30 единиц техники.

29 января обрабатывать и чистить дороги будут 107 спецмашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/svyshe_9_tysyach_kubov_snega_vyvezli_s_gorodskikh_ulits_za_sutki/

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