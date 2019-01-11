С дорог Кузнецка ежедневно вывозят не менее 250 тонн снега

В городе Кузнецке Пензенской области продолжается очистка города от снега. График ведения уборочных работ составлен таким образом, чтобы техника и сотрудники муниципального предприятия «Дорсервис» были заняты с максимальной эффективностью. Сейчас, чтобы привести дороги в нормативное состояние, снег убирают с обочин городских магистралей.

Пяти минут работы лапового погрузчика хватает для того, чтобы доверху заполнить снегом десятитонный «КамАЗ». На смену одному самосвалу тут же приезжает другой. Процесс очистки дорог в Кузнецке от снега идет практически непрерывно. Ежедневно этим в разных районах города занимаются три бригады муниципального предприятия «Дорсервис». В первую очередь расчищают наиболее проблемные места.

«В местах, где происходит сужение проезжей части, возникает помеха движению, снег мешает, также чистим возле пешеходных переходов. В данный момент работаем на улицах Стекловской и Белинского, в районе городской больницы, также прочищаем от Пензенской до Правды, в сторону Рабочей», - рассказал начальник дорожно-эксплуатационного участка муниципального предприятия Владимир Кузенко.

На этой неделе дорожники опробовали в работе новый трактор «МТЗ-320». Он пополнил автопарк муниципального предприятия «Дорсервис» после того, как Кузнецк получил премию по итогам прошлогоднего областного конкурса по благоустройству. Для трактора, оснащенного специализированным навесным оборудованием, определены свои задачи.

«Он может чистить и подметать снег, предназначен для уборки городских улиц. В летнее время также пригоден для сметания песка с проезжей части дорог и уборки путепроводов», - добавил Владимир Кузенко.

10 января в Кузнецке стартовал месячник (0+) безопасности дорожного движения. Его цель - после прошедших снегопадов привести дорожно-уличную сеть к нормативным требованиям. Ежедневно с городских магистралей Кузнецка вывозят не менее 250 тонн снега.