12 мая 2017, 14:33Общество С 15 мая на маршрут № 68 в Пензе выйдут автобусы большого класса 20 автобусов большого класса заменят маршрутки на маршруте регулярных перевозок № 68 в Пензе.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, стоимость проездах в автобусах составит 18 рублей. Также будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде льготного проезда.

Напомним, по словам главы минпрома Пензенской области рассматривается возможность замены маршруток на автобусы большой вместимости на маршруте № 16, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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