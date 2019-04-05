С 15 апреля в Пензенской области – пожароопасный сезон

В Пензенской области начали работу по подготовке к предотвращению пожаров. Согласно документу , размещенному на сайте регионального правительства, пожароопасный сезон – с 15 апреля по 15 октября.

Специальная группа должна будет проверить готовность муниципалитетов к предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними. Также составлен список населенных пунктов, где велика опасность возгорания зеленых массивов.

Особое внимание также уделяется детским лагерям и санаториям, которые граничат с лесом, садоводческим товариществам.

Главы муниципалитетов должны до 15 апреля составить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, пишет ИА «Пенза-Пресс».