05 апреля 2019, 17:58Общество

С 15 апреля в Пензенской области – пожароопасный сезон

В Пензенской области начали работу по подготовке к предотвращению пожаров. Согласно документу, размещенному на сайте регионального правительства, пожароопасный сезон – с 15 апреля по 15 октября.

Специальная группа должна будет проверить готовность муниципалитетов к предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними. Также составлен список населенных пунктов, где велика опасность возгорания зеленых массивов.

Особое внимание также уделяется детским лагерям и санаториям, которые граничат с лесом, садоводческим товариществам.

Главы муниципалитетов должны до 15 апреля составить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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