06 ноября 2017, 11:51Лента новостей С 10 ноября за непропуск пешеходов на «зебре» введут новые штрафы Водителям, не пропустившим пешехода на «зебре», придется раскошелиться на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей - по усмотрению инспектора ГИБДД.

Соответствующее изменение в Кодексе об административных правонарушениях начнет действовать с 10 ноября.

Мера напрямую связана с ростом дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. Только в Пензенской области за девять месяцев 2017 года на «зебре» под колесами автомобилей погибли 30 человек и 359 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, пока штраф за непропуск пешеходов составляет 1500 рублей.

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