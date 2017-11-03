С 10 ноября за непропуск пешеходов на «зебре» введут новые штрафы

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06 ноября 2017, 11:51Лента новостей
Водителям, не пропустившим пешехода на «зебре», придется раскошелиться на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей - по усмотрению инспектора ГИБДД.
Соответствующее изменение в Кодексе об административных правонарушениях начнет действовать с 10 ноября.
Мера напрямую связана с ростом дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. Только в Пензенской области за девять месяцев 2017 года на «зебре» под колесами автомобилей погибли 30 человек и 359 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, пока штраф за непропуск пешеходов составляет 1500 рублей.
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