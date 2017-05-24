24 мая 2017, 16:29Общество С 1 июля пензенцы смогут оформить электронный больничный 1 июля вступит в силу закон, согласно которому можно будет оформить больничный лист в электронном виде.

«Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам будет осуществляться на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа в случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа», - сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Отмечается, что электронный документ будет иметь равную юридическую силу с бумажным, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями установит правительство.

Общество

просмотров 70