С 1 июля пензенцы смогут оформить электронный больничный

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24 мая 2017, 16:29Общество
1 июля вступит в силу закон, согласно которому можно будет оформить больничный лист в электронном виде.
«Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам будет осуществляться на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного документа в случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа», - сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Отмечается, что электронный документ будет иметь равную юридическую силу с бумажным, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями установит правительство.
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