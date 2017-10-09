Рыбалка в Пензенской области закончилась смертью мужчины

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 октября 2017, 11:03Происшествия
В Пензенской области 35-летнему мужчине вынесли приговор по делу о причинении смерти по неосторожности.
28 июня мужчина с друзьями приехал на «Газели» порыбачить на водохранилище на реке «Няньга» в Белинском районе.
«Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал уговаривать водителя доехать до соседнего села навестить родственников сожительницы. Водитель отказался, пояснив, что им не хватит топлива на обратную дорогу», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
На этой почве между ними возник конфликт. Тогда мужчина схватил ружье и направил его на водителя, который выбежал из машины. Затем он подошел к открытой двери со стороны пассажирского сиденья и начал вырывать из рук пьяного приятеля ружье и задел один из спусковых крючков. В результате ружье выстрелило в область груди мужчины.
От полученного ранения он скончался в салоне «Газели».
Суд назначил мужчине девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 октября 2017, 12:07Вечером в Терновке оцепили торговый центр
10 октября 2017, 11:33На новой буровой платформе по добыче нефти будут работать роботы
10 октября 2017, 11:03Рыбалка в Пензенской области закончилась смертью мужчины
10 октября 2017, 10:36В Пензе мужчина заплатит 30 тысяч рублей за гибель работника на производстве
10 октября 2017, 10:02В Пензе в сгоревшем доме на ул. Пацаева нашли останки людей
10 октября 2017, 09:34В Пензе водитель-пуля чудом избежал удара
09 октября 2017, 19:41Пензенские студенты выступят на сцене драмтеатра со своими спектаклями
09 октября 2017, 19:36За время симпозиума никольский музей пополнился почти 30 экспонатами