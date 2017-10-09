10 октября 2017, 11:03Происшествия Рыбалка в Пензенской области закончилась смертью мужчины В Пензенской области 35-летнему мужчине вынесли приговор по делу о причинении смерти по неосторожности.

28 июня мужчина с друзьями приехал на «Газели» порыбачить на водохранилище на реке «Няньга» в Белинском районе.

«Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал уговаривать водителя доехать до соседнего села навестить родственников сожительницы. Водитель отказался, пояснив, что им не хватит топлива на обратную дорогу», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

На этой почве между ними возник конфликт. Тогда мужчина схватил ружье и направил его на водителя, который выбежал из машины. Затем он подошел к открытой двери со стороны пассажирского сиденья и начал вырывать из рук пьяного приятеля ружье и задел один из спусковых крючков. В результате ружье выстрелило в область груди мужчины.

От полученного ранения он скончался в салоне «Газели».

Суд назначил мужчине девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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