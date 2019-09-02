Рядом с детсадом на ул. Ворошилова вспыхнула легковушка

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03 сентября 2019, 10:32Происшествия
В Пензе на улице Ворошилова произошел пожар. Об этом стало известно из соцсети «ВКонтакте».
Очевидец опубликовал в группе «Сова Пенза авто» фотографию с места происшествия. Он пояснил, что Lada Kalina загорелась примерно в 21:40 во дворе около детского сада и школы.
«Дорогу перекрыли, всех разворачивали. Автомобиль Peugeot, который стоял рядом, обгорел, но незначительно», - добавил автор поста.
Читательница информагентства «Пенза-Пресс» прислала в редакцию фотографию последствий пожара. Официальной информации о случившемся нет.
В пресс-службе регионального управления МЧС пензенцам напоминали об экстренных мерах при воспламенении авто. Так, в каждой машине должен быть огнетушитель. Он позволит оперативно потушить пламя. О том, что названная мера предосторожности — не простая блажь, говорит статистика. Так, с начала года, по данным регионального ГУ МЧС, в Пензенской области зафиксировали 53 возгорания транспорта, два человека пострадали. В 85% случаев причиной стала неисправность проводки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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