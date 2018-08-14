Пензенцы смогут за счет бюджетных средств подсветить свои дома

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14 августа 2018, 19:16Общество
Ночи в Пензе станут еще светлее. Основные достопримечательности и административные здания, а также многоэтажки в центре города подсветят в едином стиле. На некоторых объектах уже приступили к установке светильников.
Власти обсудили варианты светового оформления городских сооружений на протяжении нескольких месяцев и теперь известны все объекты, которые украсит архитектурная подсветка. Работы на первом из них, здании БТИ, уже выполнены.
В числе объектов, которые в темное время суток будут светиться не менее ярко, здание областного Законодательного Собрания, министерства сельского хозяйства и детской художественной школы №3. По поручению губернатора, архитектурная подсветка объектов должна быть выполнена в едином стиле, и выбор был сделан в пользу белого света. По мнению специалистов, это идеальный вариант, который подходит для строений любых габаритов. В пример эксперты ставят оформление перинатального центра.
«Белый цвет правильно подчеркивает архитектуру здания. Если применять другие оттенки, например синего спектра, оранжевого, желтого и так далее, то строение может визуально исказиться», - рассказал председатель комитета по строительству регионального отделения «Опора России» Андрей Игнашкин.
Между тем, в Пензе подсветка вскоре появится не только на фасадах административных зданий, но и жилых домов. В рамках муниципальной программы «Огни города» планируют украсить светом дома, которые находятся в историческом центре Пензы.
«У жителей Пензы, за счет бюджетных средств на условиях софинансирования, появилась возможность подсветить свои дома. Этот механизм реализуется впервые», - сказала заместитель главы администрации Ленинского района Пензы Тихон Панюхин.
К середине осени архитектурная подсветка появится на доме по улице Кирова, 67. Еще несколько многоэтажек, расположенных вдоль одной из центральных магистралей Пензы, должны подсветить в 2019 году.
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