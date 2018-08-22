Ряд автобусов и троллейбусов в Пензе изменят маршрут

В Пензе временно изменятся схемы движения сразу нескольких автобусов и троллейбусов. Связано это с ремонтом тепломагистрали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонтировать будут тепломагистраль на ул. Рахманинова в районе жилого дома №50.

Из-за этого с 22.00 22 августа до 00.00 23 августа изменятся схемы движения на следующих маршрутах:

- схема движения троллейбусов маршрута № 6 «Запрудный – ст. Пенза-III», при движении от конечной остановки «ст.Пенза-III» ограничена до ост. «Диспетчерская». От остановки «Диспетчерская» по улицам: Рахманинова, Тернопольская и далее по маршруту;

- троллейбусов маршрута № 9 «ул. Кл.Цеткин - ул. Стасова», от остановки «Диспетчерская» по улицам: Рахманинова, Тернопольская и далее по маршруту;

- автобусов большого и малого классов маршрутов №№ 2а, 27, 31, 66, 68, 89, с проспекта Победы по улицам: Тернопольская, пр.Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов большого класса маршрута №30 «Арбековская Застава – Аэропорт»: при движении от остановки «Арбековская застава»: от проспекта Строителей по улицам: Тернопольская, пр.Победы, 6-й проезд Пестеля, Рахманинова, Тернопольская, пр.Строителей и далее по маршруту; при движении от остановки «Аэропорт»: от проспекта Строителей по улицам: Тернопольская, разворотное кольцо (стела «Истребитель-перехватчик Су-9»), Тернопольская, пр.Строителей и далее по маршруту;

- схему движения автобусов малого класса маршрута № 63 ограничить до разворотного кольца (улиц Стасова – пр.Строителей) и далее по маршруту в обратном направлении;

- автобусов малого класса маршрута № 81 от проспекта Победы по улицам: Тернопольская - пр.Строителей и далее по маршруту.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».