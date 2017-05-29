29 мая 2017, 17:38Общество Рябов покинул пост начальника управления экономического развития Пензы Алексей Рябов покинул пост начальника управления экономического развития администрации Пензы.

Информацию об увольнении чиновника подтвердила ИА «Пенза-Пресс» руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Резепова, пишет информагентство.

С 17 мая обязанности начальника управления исполняет Ольга Жидова. Изменения уже внесены и в электронный телефонный справочник горадминистрации.

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