Рябов покинул пост начальника управления экономического развития Пензы

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29 мая 2017, 17:38Общество
Алексей Рябов покинул пост начальника управления экономического развития администрации Пензы.
Информацию об увольнении чиновника подтвердила ИА «Пенза-Пресс» руководитель пресс-службы мэрии Татьяна Резепова, пишет информагентство.
С 17 мая обязанности начальника управления исполняет Ольга Жидова. Изменения уже внесены и в электронный телефонный справочник горадминистрации.
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