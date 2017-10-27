Рузляев ответил на вопросы пензенцев на личном приеме

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29 октября 2017, 15:09Общество
Начальник управления МВД по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев провел личный прием граждан. В течение двух часов он успел принять 10 человек.
К главному полицейскому региона обратились беженцы, которые рискуют остаться без жилья. Они заключили с одной из строительных компаний Пензы договоры найма жилья с правом последующего выкупа, однако недвижимость оказалась в залоге у банка.
«В договоре указано, что сумма, которую мы проплачиваем по аренде, идет в счет выкупа квартиры. Но вот в августе к нам постучали приставы и сказали: ваше имущество арестовано. Вы имеете право участвовать в торгах, но квартира заложена. У нас таких 15 квартир», - рассказали они.
«У вас есть имущественные претензии к нему. Вас ввели в заблуждение, пусть они вас восстановят в ваших правах», - ответил Юрий Рузляев.
Так же к начальнику УМВД обратилась женщина, потерявшая отца. Она и его жена не могли поделить имущество покойного. Обе стороны неоднократно обращались в полицию с заявлениями о хищении.
По словам Юрия Рузляева, такие вопросы решаются в порядке гражданского судопроизводства. Он поручил провести проверку по заявлению о краже строительных материалов из дома, которое написала посетительница.
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