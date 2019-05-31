Русский кабриолет? Пензенцы шокированы необычным авто на дорогах города

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31 мая 2019, 15:37Общество
Пензенцы в Сети рассказали, что на дорогах города появился необычный кабриолет.
Фотографии нестандартного авто появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по снимку, по дороге ехал зеленый автомобиль отечественного производства без крыши.
Пользователи в комментариях предположили, что владелец авто сам спилил верх машины, превратив ее в кабриолет. Но, оказалось, что это не так. Пензенцы выяснили, что это «Лада Наташа», которая выпускалась в 1992 году.
«Всего было 456 машин, делал их завод EBS по заказу Scaldia Volga в Бельгии. Крыша у нее мягкая складная, как и у многих кабриолетов 90-х, по документам она кабриолет, как и должна быть», - вмешался в обсуждение владелец редкого авто, прикрепив еще несколько фотографий машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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