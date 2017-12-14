Руководство двух пензенских школ наказали за печатные тетради

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14 декабря 2017, 12:11Общество
В Пензе провели проверки в школах №32 и №46.
«Проверка прокуратуры Первомайского района показала, что в школе №32 используют рабочие тетради с печатной основой, которые не включены в перечень программно-методического обеспечения учебного плана на 2017-2018 учебный год», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Родители учеников покупали их за свой счет. В связи с этим в отношении директора возбудили дело об административном правонарушении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Аналогичные факты выявили и в кадетской школе № 46. Постановлениями мирового судьи на руководителей наложили административное наказание в виде предупреждений, добавили в пресс-службе.
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