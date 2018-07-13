Руководители пензенских предприятий узнали о точках роста с «Ростелекомом»

Как продвигать на международный рынок продукцию пензенских производителей, как удержать в регионе молодых специалистов в сфере промышленности и зачем необходимо внедрять цифровые технологии на производстве. Эти вопросы стали основными на заседании ассоциации промышленников Пензенской области. В этот раз встреча прошла в здании пензенского филиала компании «Ростелеком». На совещании подвели итоги первого полугодия, а также говорили о дальнейших планах.

Перед началом мероприятия представители крупных компаний и областной власти посетили технологические помещение оператора. Гости увидели ручной коммутатор, благодаря которому пензенские абоненты общались на расстоянии 40 лет назад, а также цифровое телекоммуникационное оборудование для предоставления цифровых услуг, оно стало компактным.

За последние годы «Ростелеком» вложил немалые средства для его модернизации. О том, почему необходимо внедрять новые технологии в производство, говорили уже за круглым столом.

Директор пензенского филиала «Ростелекома» рассказал о развитии облачных сервисов на телекоммуникационном рынке и их практическом применении в бизнесе, а также - как увеличить доходы с помощью инновационных технологий.

«Создаем и внедряем конкурентоспособную продукцию операторского и пользовательского класса. Одна из ценностей компании - региональная абонентская база», - рассказалдиректор пензенского филиала «Ростелеком» Лев Дятлов.

Модернизация производства и освоение новых видов продукции - основные задачи на пути к развитию промышленных предприятий. На заседании ассоциации говорили о планах и итогах первого полугодия. Так, за пять месяцев индекс промышленного производства составил 103% по отношению к 2017 году. Этот показатель - пятый в рейтинге регионов Поволжья.

Средняя заработная плата в промышленной отрасли выросла на 7% и составила более 28 тысяч рублей. Однако, по мнению главы региона, этого не достаточно. Зарплату рабочих нужно увеличить еще, как минимум, в полтора раза.

«Давайте работать с руководителями предприятий, там, где есть возможность, надо повышать зарплату. 40-50 тысяч - это тот доход рабочего, с которым можно согласиться», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В связи с этим областная ассоциация промышленников готова реализовать инвестиционный проект. Планируется, что пензенские предприятия будут оказывать финансовую помощь работающим у них студентам, а также мастерам производственного обучения, то есть добавлять некий процент к их официальной зарплате. Такую поддержку будут оказывать уже с 1 сентября.