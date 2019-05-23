Рождение авто. Пензенцев рассмешил необычный снимок

Пензенцы в Сети обсуждают оригинальное фото с шутливой подписью: «Рождение авто».

Пост появился накануне вечером в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор снимка Алексей уточнил, что он бы сделан на ул. Окружной.

На фото видно, как из багажника легковушки показался игрушечный автомобиль. Подписчики группы похвалили автора поста за юмор.

«Классный кадр», - отметила пользователь Людмила.

«Спасибо за.... машину!» - пошутил в комментариях Никита.

«Номера кто заметил?» - написал подписчик Александр, намекая на маленькое авто, пишет ИА «Пенза-Пресс».