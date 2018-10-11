Россияне будут расплачиваться картой «Мир» с помощью браслетов и брелоков

Держатели банковской карты «Мир» смогут оплачивать покупки или проезд с помощью браслетов и брелоков. Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК).

Оплата проезда в общественном транспорте или покупки в магазине без введения PIN-кода будут возможны в случае, если их стоимость не превысит 1000 рублей. При этом предъявление карты не потребуется: достаточно будет поднести браслет или брелок к платежному устройству.

Эксперты отмечают удобство предложенных аксессуаров - за счет упрощенной и мгновенной процедуры оплаты. Вместе с тем они обращают внимание на риск внезапных сбоев в работе новых устройств и возможность их использования мошенниками, сообщает ИА «Пенза-Пресс».