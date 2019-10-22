Россиян предупредили о росте цен на гречку

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22 октября 2019, 14:23Общество
Россиянам рассказали, что оптовая цена на гречневую крупу может существенно вырасти. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Ведомости».
Сейчас крупа подорожала в среднем на 5–30%. Это связано с сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства прошлых лет и, как следствие, снижением объема производства в этом сезоне. Так, в 2018-2019 сельхозгоду производство гречневой крупы сократилось до 467 тыс. тонн. В прошлом году было 506 тыс. тонн.
Эксперты отметили, что в настоящее время средняя оптовая цена 1 кг гречневой крупы первого сорта (сырье) составляет около 43 рублей, тогда как в сентябре она находилась на уровне 27 рублей, а в октябре 2018 года - 18-19 рублей за кг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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