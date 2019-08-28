Роспотребнадзор выявил рост числа мышей на Олимпийской аллее в 2,4 раза

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28 августа 2019, 14:36Общество
Региональное управление Роспотребнадзора обратилось к мэрии Пензы с призывом принять комплексные меры по уничтожению грызунов на Олимпийской аллее и прилегающей к ней территории.
Об этом сообщается в официальном ответе управления на редакционный запрос ИА «Пенза-Пресс».
«Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области» было проведено зоологическое обследование территории Олимпийской аллеи, установившее наличие значительного количества мышевидных грызунов (среднемноголетние показатели их численности превышены в 2,4 раза). […] Управлением направлены главе администрации г. Пензы 22 августа предложения о проведении комплекса дератизационных и агролесотехнических мероприятий на Олимпийской аллее и прилегающей к ней территории», - сообщается в документе.
В управлении также отметили, что данные меры будут направлены на обеспечение эпидемиологического благополучия населения, ведь не секрет, что грызуны могут являться переносчиками опасных для человека инфекций.
Напомним, запрос в Роспотребнадзор был направлен в связи с обращением жителя Пензы в «Жалобную книгу» информагентства.
«На Олимпийской аллее появилось огромное количество мышей. Там гуляют родители с детьми, многие - с маленькими, и такое количество мышей представляет угрозу заражения мышиной лихорадкой. Прошу провести дератизационные работы», - написал горожанин в конце июля.
Аналогичными наблюдениями 28 августа со своими подписчиками на странице в Facebook поделился пензенец Дмитрий: он сообщил о «безумном количестве мышей на Олимпийской аллее».
«Стоит только сойти с асфальта и наступить в траву – два-три зверька разбегаются. А уж если палкой шуровать в опавшей листве, то десятками носятся», - пожаловался он.
В управлении отметили, что данный вопрос остается на контроле Роспотребнадзора. Информагентство продолжит следить за развитием событий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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