02 мая 2017, 13:02Общество Роспотребнадзор сообщил, в каких районах Пензенской области много клещей В Пензенской области региональное управление Роспотребнадзора напоминает пензенцам о начавшемся сезоне активности клещей.

В пресс-службе управления отметили, что на 26 апреля в области насчитывается 38 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 15 человек – дети до 14 лет. 29 марта был зарегистрирован первый случай.

«География нападения клещей: жители г. Пензы, Бессоновского, Пензенского, Сердобского, Каменского, Кузнецкого, Башмаковского, Нижнеломовского районов и т. д. (всего – из 10 муниципальных образований)», - пояснили в ведомстве.

Клещевой сезон продлится до октября, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 78