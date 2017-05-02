Роспотребнадзор сообщил, в каких районах Пензенской области много клещей

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02 мая 2017, 13:02Общество
В Пензенской области региональное управление Роспотребнадзора напоминает пензенцам о начавшемся сезоне активности клещей.
В пресс-службе управления отметили, что на 26 апреля в области насчитывается 38 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 15 человек – дети до 14 лет. 29 марта был зарегистрирован первый случай.
«География нападения клещей: жители г. Пензы, Бессоновского, Пензенского, Сердобского, Каменского, Кузнецкого, Башмаковского, Нижнеломовского районов и т. д. (всего – из 10 муниципальных образований)», - пояснили в ведомстве.
Клещевой сезон продлится до октября, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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