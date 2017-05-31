«Роснефть» дарит до 500 литров топлива победителям акции

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31 мая 2017, 19:07Общество
30 тысяч литров призового топлива - от «Роснефти»! Компания запустила акцию «Момент удачи» (18+). Правила участия просты. Главное - получить специальную скретч-карту, для этого нужно лишь заправляться на автозаправочных станциях «Роснефти».
Дмитрий Днепровский стал одним из победителей акции «Момент удачи» от АЗК «Роснефть». Мужчина выиграл 100 литров призового топлива.
«Заправился я четыре раза. На второй раз выиграл лотерею - 100 литров. Это, в принципе, достаточно хороший объем, хватит примерно мне на месяц. Я много езжу. Спасибо компании «Роснефть», и дальше буду принимать участие», - сказал он.
Победителем может стать любой клиент компании «Роснефть». Необходимо только получить специальную скретч-карту. Для этого нужно дважды заправиться на 25 литров бензина или на 40 литров дизельного топлива и предоставить чеки оператору-кассиру. Участник акции сам вытянет карту. Под защитным слоем будет указан приз.
«Участники акции могут выиграть от пяти до 500 литров топлива, автомобильное зарядное устройство, а также получить выгоду до 20% на товар из магазина автозаправочного комплекса», - пояснила менеджер по рекламе АО «Пензанефтепродукт» Алевтина Куракова.
Вид призового топлива победитель может выбрать по своему желанию. Получить его можно на любой заправке «Роснефть» в Пензе и в области.
Заправляйтесь на АЗК «Роснефть» и выигрывайте! Акция продлится до 5 июля.
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