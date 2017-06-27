Росгвардия проверила охранников пензенских лагерей

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27 июня 2017, 14:31Общество
Работники частных охранных предприятий Пензенской области подверглись тщательной проверке со стороны Росгвардии. Правоохранители посмотрели, как ЧОПовцы обеспечивают безопасность детей в оздоровительных лагерях региона.
Сотрудники Росгвардии проверили работников частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в детских оздоровительных лагерях Пензы. Тщательному осмотру подверглись все места организованного отдыха школьников.
В ходе плановых рейдов у ЧОПовцев проверяют наличие документов и оборудования и самое главное - знание служебных обязанностей.
«По практике прошлых лет самым распространенным нарушением является отсутствие обновленного удостоверения личности охранника. За данное нарушение привлекаются к ответственности сам охранник и директор частного охранного предприятия», - сказал начальник управления лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Александр Евстифеев.
Сотрудники Росгвардии контролируют работу охранников в 29 детских оздоровительных лагерях Пензы. Проверки проводят не реже двух раз в месяц.
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