Росгвардейцы задержали пензенца, пытавшегося угнать автомобиль

В полицию заявил владелец авто, увидев из окна, как незнакомец пытается открыть дверь его транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба пензенского управления Росгвардии, мужчина заметил неизвестного, который стоял около его автомобиля и пытался открыть дверцу. На призывы отойти от чужой машины злоумышленник не отреагировал.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, задержали 26-летнего пензенца, подозреваемого в попытке кражи автомобиля, для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».