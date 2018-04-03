Росавиация субсидирует перелеты из Пензы в Симферополь

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03 апреля 2018, 15:06Общество
Росавиация утвердила субсидируемые маршруты в города России. В списке есть и Пенза.
Речь идет о рейсе «Пенза – Симферополь», который выполняет компания «Ижавиа» на самолете Як-42Д. Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении составит 2 500 рублей.
Билеты по специальному тарифу могут приобрести россияне:
- младше 23 лет;
- пенсионеры (женщины старше 55, мужчины старше 60 лет);
- инвалид I группы любого возраста и его сопровождающий, сопровождающий ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
До 1 декабря по трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу планируется перевезти почти 729 тысяч пассажиров, финансирование из федерального бюджета составляет 3,8 млрд рублей, отмечается на сайте ведомства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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