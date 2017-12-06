Родственники опознали тело утопленника в Засечном

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07 декабря 2017, 09:49Происшествия
В селе Засечном Пензенского района утонул мужчина. Его личность удалось установить.
«Утонувший - мужчина 1974 года рождения, проживает в селе Засечное, родственники его опознали», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В настоящее время обстоятельства его смерти устанавливаются.
Напомним, спасатели достали тело мужчины из реки Суры 6 декабря. Никаких телесных повреждений в ходе осмотра обнаружено не было, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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