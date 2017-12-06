07 декабря 2017, 09:49Происшествия Родственники опознали тело утопленника в Засечном В селе Засечном Пензенского района утонул мужчина. Его личность удалось установить.

«Утонувший - мужчина 1974 года рождения, проживает в селе Засечное, родственники его опознали», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время обстоятельства его смерти устанавливаются.

Напомним, спасатели достали тело мужчины из реки Суры 6 декабря. Никаких телесных повреждений в ходе осмотра обнаружено не было, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6193173/

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