Родителям расстрелянного на службе пензенца выплатят 2 млн руб

В Пензе родители расстрелянного на военной службе парня отсудили у Министерства обороны страны компенсацию морального вреда за смерть сына.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, 7 июля 2008 года пензенца, который проходил военную службу по контракту, расстрелял вместе с тремя товарищами один из сослуживцев. Родители парня подали иск Минобороны о взыскании компенсации морального вреда за смерть сына - по пять миллионов рублей каждому.

Представитель ответчика в суде отметил, что нет обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что к гибели пензенца имеют отношение офицеры командного состава, а, следовательно, нет оснований для возмещения морального вреда. Но, с учетом того, что парень погиб при исполнении воинских обязанностей, суд признал право родителей на компенсацию.

В результате, в пользу родителей погибшего суд решил взыскать по одному миллиону рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу. Стороны не согласились с результатом рассмотрения дела и подали апелляционные жалобы, пишет ИА «Пенза-Пресс».