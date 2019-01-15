Родителям расстрелянного на службе пензенца выплатят 2 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 января 2019, 15:37Происшествия
В Пензе родители расстрелянного на военной службе парня отсудили у Министерства обороны страны компенсацию морального вреда за смерть сына.
Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, 7 июля 2008 года пензенца, который проходил военную службу по контракту, расстрелял вместе с тремя товарищами один из сослуживцев. Родители парня подали иск Минобороны о взыскании компенсации морального вреда за смерть сына - по пять миллионов рублей каждому.
Представитель ответчика в суде отметил, что нет обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что к гибели пензенца имеют отношение офицеры командного состава, а, следовательно, нет оснований для возмещения морального вреда. Но, с учетом того, что парень погиб при исполнении воинских обязанностей, суд признал право родителей на компенсацию.
В результате, в пользу родителей погибшего суд решил взыскать по одному миллиону рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу. Стороны не согласились с результатом рассмотрения дела и подали апелляционные жалобы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 января 2019, 17:39Пензенцев предупредили о возможности обрыва электропроводов из-за погоды
15 января 2019, 17:08Пензенцы представят в Совете Федерации успехи по 7 направлениям
15 января 2019, 16:38В Иссинскои районе огонь превратил дом в пепел
15 января 2019, 16:07Пензенских водителей предупредили о сильном снегопаде
15 января 2019, 15:37Родителям расстрелянного на службе пензенца выплатят 2 млн руб
15 января 2019, 15:06В Пензенской области выбрали лучшего рыболова
15 января 2019, 14:36В Ахунах столкнулись две иномарки
15 января 2019, 14:06В Пензе автобус №80 и троллейбус №6 изменят маршрут