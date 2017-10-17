17 октября 2017, 19:21Образование Родителям пензенских школьников рассказали о нюансах ЕГЭ Тысячи людей по всей стране приняли участие во Всероссийской встрече с родителями. Ее второй год проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Главными темами обсуждения стали Единый государственный экзамен и Государственная итоговая аттестация. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Одна из площадок работала в пензенском Губернском лицее.

За партами, с тетрадями и ручками. Взрослые наравне со школьниками. На первых рядах в классе родители будущих выпускников - те, кто захотел узнать, что ждет их детей на экзаменах, как говорится, от первого лица. Руководитель Рособнадзора Сергей Кравцов второй год проводит Всероссийскую встречу с родителями. В режиме видеоконференции он отвечал на вопросы о ЕГЭ.

«Меня волнует участие вопросов по астрономии в ЕГЭ, потому что астрономия не преподавалась, и книг я не нашла. Мой ребенок будет сдавать физику», - сказала мама ученика 11 класса Губернского лицея Елена Вишневская.

Один из вопросов, который прозвучал в ходе видеокоференции, - будет ли обязательным ЕГЭ по английскому языку? Слухи об этом ходят с 2016 года. Как сообщил Сергей Кравцов, российские выпускники действительно должны будут сдавать экзамен по английскому в обязательном порядке, только с 2022 года.

«Для этого мы в 2016 году провели национальное исследование качества образования по иностранным языкам для учащихся пятых-седьмых классов. Были выявлены определенные проблемы. С Министерством образования и науки подготовлена дорожная карта, регионы готовят учителей иностранного языка, работают на повышение квалификации», - пояснил он.

Кардинальных изменений в ЕГЭ-2018 не будет. Продолжат лишь совершенствовать технологию проведения экзамена. Так, все экзаменационные материалы будут печататься на месте, на глазах у 11-классников.

«Если в 2016 году мы в семи пунктах печатали КИМы в аудиториях, то в 2017 году будет печать полного комплекта. Это для того, чтобы обеспечить информационную безопасность при хранении контрольно-измерительных материалов», - объяснила директор Регионального центра обработки информации Института регионального развития Пензенской области Татьяна Фадеева.

В ближайшее время изменения произойдут в процедуре сдачи государственной итоговой аттестации. Рособрнадзор планирует ввести устное собеседование по русскому языку. Апробацию разработанной модели этого собеседования проводили в сентябре и октябре 2017 года. В эксперименте приняли участие более 6000 девятиклассников по всей России.

«Это первый шаг к тому, чтобы устный экзамен был не только в иностранных языках, но и в других предметах - собеседование, как допуск к государственной итоговой аттестации», - добавил Сергей Кравцов.

Планируется, что итоговое собеседование будет включать несколько заданий: чтение текста вслух, пересказ, размышление по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы отведено 15 минут. Оцениваться она будет по системе «зачет»/«незачет».

Образование

просмотров 138

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: