17 ноября 2017, 16:39Общество Ришат Алтынбаев остался главой Лопатинского района Главой администрации Лопатинского района Пензенской области остался Ришат Алтынбаев.

Депутаты собрания представителей Лопатинского района, рассмотрев решение конкурсной комиссии и оценив профессиональные качества кандидатов, приняли решение о переизбрании на должность главы администрации района Ришата Алтынбаева, сообщает пресс-центр облправительства.

«Вопросы социально-экономического развития, повышения качества жизни людей, поддержки малого и среднего предпринимательства, укрепление инвестиционного потенциала являются важнейшими в деятельности главы администрации района. Уверен, что вы сумеете эффективно их решать», – сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Он поздравил главу администрации с назначением и пожелал ему плодотворной работы.

Ришат Алтынбаев занимает этот пост с 1999 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.rlopat.pnzreg.ru/photoalbums/47

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