Ришат Алтынбаев остался главой Лопатинского района

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17 ноября 2017, 16:39Общество
Главой администрации Лопатинского района Пензенской области остался Ришат Алтынбаев.
Депутаты собрания представителей Лопатинского района, рассмотрев решение конкурсной комиссии и оценив профессиональные качества кандидатов, приняли решение о переизбрании на должность главы администрации района Ришата Алтынбаева, сообщает пресс-центр облправительства.
«Вопросы социально-экономического развития, повышения качества жизни людей, поддержки малого и среднего предпринимательства, укрепление инвестиционного потенциала являются важнейшими в деятельности главы администрации района. Уверен, что вы сумеете эффективно их решать», – сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.
Он поздравил главу администрации с назначением и пожелал ему плодотворной работы.
Ришат Алтынбаев занимает этот пост с 1999 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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