«Рисан» отремонтирует пензенскому ветерану квартиру

В Пензе строительная группа «Рисан» в честь приближающегося Дня Победы отремонтирует квартиру одному из ветеранов Великой Отечественной войны. К работам приступят сразу после праздников.

Чем ближе 9 Мая, тем больше Василий Николаевич Петухов принимает гостей. У него - своя история пути к заветной Победе. Призванный в Красную Армию в 1943-м, он сначала попал на Дальний Восток. И уже оттуда был переправлен на фронт артиллеристом. О капитуляции Германии узнал во время марша по освобожденной Европе.

«Смотрим, над нами несколько немецких истребителей, но мы их не тронули и они нас. Потом из колонны услышали, что война кончилась», - рассказал он.

В свои 93 года Василий Николаевич Петухов сам справляется с домашними делами. По крайней мере, не нужны помощники, чтобы заварить чай.

В честь Дня Победы строительная группа «Рисан» решила устроить ветерану Великой войны подарок - выполнить в его квартире ремонт. Там заменят потолки, поклеят новые обои, а также постелют полы. Замерщик уже выполнил свою работу. После праздников к ветерану придут рабочие. Подобную помощь ветеранам, в знак благодарности за их Победу над фашизмом, сегодня может оказать любой желающий.