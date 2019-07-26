Режиссер монтажа ТРК «Экспресс» организовал необычный челлендж

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26 июля 2019, 17:59Общество
Сотрудник ТРК «Экспресс» Михаил Струев решил нестандартным способом рассказать о профессии монтажера. Пензенец бросил себе вызов и провел сутки на работе.
Михаил 24 часа монтировал новостные сюжеты, в итоге он собрал все в 22-минутный ролик. Пензенец рассказывает, в чем заключается его работа, о трудностях, с которыми сталкивается в процессе.
«Люди знают о журналистах, операторах. Часто иду по улице и сморю: а ведь это же он - человек из сюжета. А он думает: и чего этот так пялится. Ведь монтажеров никто не знает, они остаются в тени, за кадром. Что эта за профессия и для чего она нужна, я вам покажу», - прокомментировал он видео.
Коллеги переживали за Михаила, как он сказал, эфирщик заглядывал к нему каждый час, некоторые звонили и спрашивали, как идут дела. К ночи у мужчины появилась усталость, но монтажер отметил, что нужно перетерпеть пару часов, и она отступит.
В итоге за 24 часа Михаил смонтировал 70 сюжетов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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